STF: varas nos Estados podem julgar facções O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu ontem que os Estados podem fazer leis para criar varas especializadas no julgamento de delitos praticados por organizações criminosas. Os ministros rejeitaram pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para que fosse declarada inconstitucional lei de Alagoas que criou a 17.ª Vara Criminal, dedicada à análise de processos penais abertos contra membros do crime organizado.