STF suspende censura a ONG antirrodeios O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa concedeu anteontem liminar à ONG Projeto Esperança Animal (PEA) que suspende decisão do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo, que proibia a entidade de vincular o clube Os Independentes, organizador da tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, às práticas de tortura e maus-tratos a animais em rodeios. Barbosa citou ainda que o TJ proibir a veiculação de opinião sobre o uso de sedém (instrumento usado na virilha de bovinos para fazê-los pular nas arenas) viola o entendimento do próprio STF.