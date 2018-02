STF suspende audiência de habeas corpus de Abdelmassih

BRASÍLIA - O julgamento do pedido de habeas corpus em defesa do médico Roger Abdelmassih foi suspenso nesta terça-feira, 30, após pedido de vista do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa. Em dezembro do ano passado, o ministro Gilmar Mendes concedeu liminar determinando a soltura do médico, que havia sido preso em agosto.

