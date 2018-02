STF nega outro recurso para libertar ex-goleiro O Supremo Tribunal Federal negou novamente pedido de liminar para libertar o ex-goleiro Bruno Fernandes, preso desde 2010, acusado de matar a ex-amante Eliza Samudio. O STF ainda vai analisar o mérito do recurso, mas se a decisão do relator, ministro Joaquim Barbosa, for mantida, Bruno terá de aguardar seu julgamento, ainda sem data para ocorrer, na cadeia. Desde que foi preso seus advogados tentam colocá-lo em liberdade. Só no Tribunal de Justiça de Minas Gerais foram apresentados 60 recursos.