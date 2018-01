STF nega liberdade provisória para acusado de assassinar Eloá

SÃO PAULO- Lindemberg Alves Fernandes, denunciado pela morte da ex-namorada Eloá Pimentel, permanecerá preso preventivamente. Por maioria dos votos, os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negaram nesta terça-feira, 22, pedido da defesa para a concessão de liberdade provisória.

Lindemberg responde pelo homicídio qualificado da adolescente Eloá Cristina Pimentel, que tinha 15 anos, por tentativa de homicídio de Nayara Silva e do sargento Atos Valeriano, e cinco vezes por sequestro e cárcere privado de menores de 18 anos. Lindemberg também é processado por quatro disparos de arma de fogo em lugar habitado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em outubro de 2008, Lindemberg manteve a ex-namorada - junto com a amiga dela Nayara Rodrigues da Silva e mais dois garotos - em cárcere privado por cinco dias num apartamento de um conjunto habitacional de Santo André, no ABC paulista. A situação terminou com Eloá sendo baleada duas vezes e morta.