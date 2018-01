STF manda soltar dois acusados de roubo do BC

O STF determinou a soltura de dois acusados de lavagem de dinheiro decorrente do furto do Banco Central em Fortaleza (CE), presos preventivamente por 3 anos e 8 meses. Para o ministro, a prisão deles por tanto tempo é "abusiva e inaceitável", uma vez que os dois réus aguardam presos por período superior ao que a jurisprudência tolera. O ministro também determinou que outros participantes do assalto ao banco, que respondem por outros crimes, como formação de quadrilha, continuem presos.