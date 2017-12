STF: HC de papel só para quem não tem defensor A partir de domingo, só quem não tem advogado vai poder entrar com habeas corpus (HC) escrito em papel no Supremo Tribunal Federal (STF). Essas pessoas devem enviar seus pedidos à Central do Cidadão. Advogados só poderão encaminhar HC ao Supremo por meio eletrônico. A novidade envolve ainda outros sete tipo de ações, incluindo mandados de segurança. Elas representam 10% do movimento do Supremo. A digitalização do STF começou em 2007, com a obrigação da entrega eletrônica de seis tipos de ação - entre elas, as ações diretas de inconstitucionalidade.