STF e STJ também vão discutir o caso Nos próximos meses, a lei seca passará por dois julgamentos definitivos em Brasília. No Supremo Tribunal Federal (STF), a associação brasileira de restaurantes contesta a multa para o motorista que se recusa a fazer teste de bafômetro e quer liberar a venda de bebida em rodovias federais. No Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministros decidirão se a polícia pode usar outros métodos, além do bafômetro, para aferir a embriaguez de motorista.