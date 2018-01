STF autoriza extradição de falso rabino para Israel

O falso rabino Elior Noam Hen, acusado de torturar crianças em supostos rituais, será extraditado para Israel. A autorização foi dada na noite desta quinta-feira, 21, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade. O israelense está preso no Brasil desde 3 de junho do ano passado. Policiais federais o encontraram numa rua do Bom Retiro, no centro de São Paulo, pondo fim à busca iniciada pela Interpol em 2006.

Em Israel, Hen terá de responder por violência a menor ou pessoa incapaz, abuso a menor ou pessoa incapaz e conspiração para cometer crime. Ele não poderá, entretanto, cumprir pena por dois crimes - incitamento à violência a menor ou pessoa incapaz e por incitamento a abuso de menor ou pessoa incapaz. Ambos estão tipificados na lei israelense, mas não na brasileira.

O falso rabino é acusado de agredir oito crianças sob a justificativa de que pretendia expulsar os demônios dos corpos dela. Para tanto, queimava as mãos delas e as espancava. Segundo o Supremo, um dos menores submetidos à tortura perdeu permanentemente a consciência e se encontra em estado vegetativo.