STF arquiva inquérito contra Kassab por inspeção veicular em SP

SÃO PAULO - O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determinou arquivamento de inquérito que tramitava contra o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), ministro das Comunicações, Ciência e Tecnologia, por supostas irregularidades em pagamentos feitos à empresa Controlar durante realização da inspeção veicular na capital paulista, extinta em 2013.

O ministro acatou manifestação do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que recomendou o arquivamento do caso.

A ação, que teve início em investigação do Ministério Público paulista, questionava o fato de Kassab, como prefeito, ter determinado a isenção do pagamento da taxa de inspeção para veículos zero quilômetro no ano de 2008. Essa isenção foi feita de forma que a taxa da inspeção devida à Controlar, para carros daquele ano, ter sido paga pela Prefeitura, o que resultou em uma transferência de R$ 2,5 milhões, em valores da época, dos cofres públicos para o caixa da empresa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Janot afirmou que os elementos colhidos pela promotoria "não reuniram elementos para vincular as cogitadas ilegalidades a Gilberto Kassab" e citou que o ex-prefeito já foi absolvido pelo TJ de São Paulo por investigações relacionadas ao caso -- inclusive sobre a contratação ilegal da empresa, que foi feita a partir de uma licitação realizada dez anos antes da assinatura do contrato.

Já Toffoli assinalou que "a jurisprudência desta Corte (STF) assentou que o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal" e decidiu, assim, pelo arquivamento.

Por meio de nota enviada por seu partido, o ministro e ex-prefeito disse que "sempre confiou" na Justiça. "Estive muito tranquilo, pois todos os meus atos são realizados em defesa do estrito interesse público, da população. O arquivamento reforça minha conduta, sempre em cumprimento à legislação. A Inspeção Veicular em São Paulo foi pioneira no Brasil e trouxe inúmeros benefícios para a população da cidade"