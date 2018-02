Stevie Wonder e Gilberto Gil cantam para 500 mil no Rio

O americano iniciou sua apresentação às 22h17, após vaias do público por causa do intervalo de mais de 50 minutos entre a primeira apresentação, de Gil, e a dele. Com os filhos de 11 e 7 anos, Wonder cumprimentou a plateia carioca com um "tudo bem" e logo declarou seu amor pelo Brasil.

Ele abriu o show, cujo palco estava na frente do Copacabana Palace, com a clássica What a Wonderful World, seguida de Master Blaster, Higher Ground e Knocks me Off My Feet. O ponto alto, no entanto, foi quando Wonder tocou Garota de Ipanema na gaita, acompanhado pelo coro da plateia.

Apesar de Gil e Wonder terem feito uma apresentação beneficente no domingo, no Imperator, zona norte do Rio, para uma plateia lotada de vips, mais famosos foram a Copacabana assistiram ao show na areia, como as atrizes Patricia Pilar, Luana Piovani, Cristiana Oliveira e a cantora Mart'nália.

Antes de Wonder, Gil começou seu show pontualmente às 20 horas. Ele cantou sucessos como Palco, Aquele Abraço, No Woman no Cry e Realce.

Memória. Com um samba de roda, Gil fez ainda uma homenagem a dona Canô, mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia, que morreu ontem aos 105 anos.

"Viveu uma vida longuíssima. Tantos filhos queridos, tanto amor. Tanta devoção à Nossa Senhora, a Santo Amaro. Mãe Canô viverá sempre em nossos corações", disse Gil, que emendou Marinheiro Só.