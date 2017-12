'Star Wars' motiva corrida noturna

Cinco mil pessoas devem participar na noite de hoje de uma corrida inusitada: a Star Wars Run - primeira corrida da saga Star Wars em São Paulo, promovida pela Disney. As atividades têm início previsto para 22h e a largada será à 0h01, atrás do Memorial da América Latina, na Barra Funda. O percurso é de seis quilômetros.

Fã da saga e do esporte, o consultor de TI Gleisson Pinheiro vai comemorar o aniversário de 29 anos no evento. "Vai ser uma grande festa com gente fantasiada e espero que meus amigos levem até bolo", disse ele, um dos compradores do kit especial de R$ 205, que inclui um sabre de luz. Ele afirma que, apesar de estar acostumado com percursos longos, dessa vez vai correr sem pressa. "Vou segurar o pé, pois quero ver o pessoal caracterizado."

A corrida também atrai fãs de fora de São Paulo. O carioca Diogo Ribeiro, de 28 anos, encontrou a desculpa que precisava para vir à capital paulista e voltar a correr. "Vou aproveitar para visitar amigos e voltar a me exercitar. Estava há dois meses parado", comenta o analista comercial. Apesar de ter adquirido o kit sem sabre de luz - R$ 70 mais barato -, ele pretende entrar na brincadeira. "Acho que vou inventar algo na hora."