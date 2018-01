SPTuris vira Secretaria Especial do Turismo O prefeito Fernando Haddad assinou o decreto que concede à São Paulo Turismo (SPTuris), anteriormente vinculada a Secretaria de Governo Municipal, o status de pasta independente. Ela passa a ser chamada de Secretaria Especial de Assuntos do Turismo. A nova pasta será comandada pelo atual presidente da SPTuris, Marcelo Rehder, que ocupa o cargo desde novembro de 2011. De acordo com a administração municipal, a medida não criará novos cargos nem aumentará os gastos públicos.