SPTuris promete guia turístico com rotas de ônibus A SPTuris pretende lançar, neste semestre, um guia do transporte público da cidade de São Paulo. O material, desenvolvido nos últimos dois anos, deve retratar 200 atrações turísticas localizadas no centro expandido e mostrar como os visitantes podem chegar até eles usando ônibus. Os textos foram feitos em português, inglês e espanhol.