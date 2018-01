SPTrans suspende transmissão de conteúdo da Globo em ônibus

A São Paulo Transporte (SPTrans) suspendeu nesta terça-feira, 18, a transmissão de conteúdo pela Rede Globo em cerca de 300 ônibus da capital paulista. Em fase de teste, segundo a Prefeitura, a programação parou de ser transmitida nas TVs dos veículos porque a empresa responsável, a Bus Mídia, não teria enviado o material para avaliação com antecedência.

A avaliação do conteúdo a ser transmitido está prevista no contrato entre as empresas de mídia em ônibus - Bus Mídia, TVO e BusTV- com a SPTrans. O material deve ser enviado todas as segundas-feiras para que possa ser veiculado a partir da semana seguinte. Segundo a SPTrans, isso permite "verificar se o conteúdo é adequado" para ser transmitido e "não tem conotação ofensiva" aos passageiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Ministério Público (MP) Estadual também informou que vai investigar essa parceria. A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social enviou nesta terça um ofício para saber se a transmissão da programação apenas da Rede Globo nos coletivos é legal e se ouve algum tipo de licitação para que fosse feita.

O conteúdo, formado por capítulos de novelas e outros programas, além de material jornalístico, começou a ser transmitido na segunda-feira, segundo o MP. De acordo com a SPTrans, a Bus Mídia possui contrato para veiculação televisiva com a empresa Viação Itaim Paulista. A Rede Globo informou que só mantém vínculo com a Bus Mídia, para quem o material da emissora é licenciado, e que por isso não tem nada a declarar sobre o assunto. A Bus Mídia não retornou o contato do estadao.com.br até a publicação desta matéria.