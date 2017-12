SPTrans promete resolver problemas de recarga de bilhete

A São Paulo Transportes (SPTrans) assegurou nesta quinta-feira, 8, que os problemas que afetaram o sistema de recarga do bilhete único nesta semana serão resolvidos durante a madrugada. Em nota, a SPTrans informou que foram identificadas falhas no sistema de armazenagem dos dados.

No período entre meia-noite e 3h desta sexta, o sistema de recarga deverá ser interrompido para que as falhas sejam reparadas. O órgão prevê que às 4h o sistema do bilhete único já esteja operando normalmente.

Desde segunda-feira os usuários têm enfrentado dificuldade para recarregar seus bilhetes. Quarta foi o pior dia - na maioria dos postos de recarga, o sistema da SPtrans ficou completamente indisponível. O órgão, porém, afirma que em "nenhum momento" o serviço ficou paralisado.