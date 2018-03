SPTrans põe mais 110 ônibus nas ruas durante Dia Mundial Sem Carro, neste sábado

SÃO PAULO - Em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro, comemorado no próximo sábado, 22, a São Paulo Transporte (SPTrans) pretende reforçar a frota das linhas que atendem a capital com mais 110 ônibus. O número representa aumento de 1% em comparação à quantidade de coletivos em circulação aos sábados.

Conforme informações da companhia, a frota total de ônibus na capital é composta por 15 mil coletivos, número de veículos que vão para as ruas apenas durante os horários de pico. Aos finais de semana e feriados, a quantidade de coletivos em circulação diminui, podendo chegar em 70% aos sábados - 10.500 ônibus - e em 50% aos domingos e feriados - 7.500 ônibus -, diz a companhia.

Neste sábado, além da adição de 110 coletivos nas ruas, 53 linhas devem operar com a frota total equivalente ao horário de pico e outras sete contarão com a quantidade de ônibus utilizada nos dias úteis. No total, segundo a SPTrans, o paulista contará com 19.800 lugares disponíveis nos ônibus.

A medida tem como objetivo incentivar as pessoas a escolher o transporte público para se locomover pela cidade. Todas as linhas reforçadas tem como destino a região central ou polos de interesse da capital paulista.

Confira abaixo quais serão as linhas com aumento na frota:

- Linhas que operarão com frota de dia útil

106A/10 Metrô Santana - Itaim Bibi

2296-10 Jd. Marília - Term. Pq. D. Pedro II

5109/10 Term. Vila Prudente - Term. Mercado

5185/10 Term. Guarapiranga - Pq. D. Pedro II

5362/10 Pq. Res. Cocaia - Pça. da Sé

8319/10 Pq. Continental - Pça. Ramos de Azevedo

9501/10 T.T.V.N.Cachoeirinha - Paissandu

- Linhas que operarão com frota do horário de pico

107P/10 Mandaqui - Pinheiros

107T/10 Metrô Tucuruvi - Cidade Universitária

1156/10 Vila Sabrina - Praça do Correio

1178/10 São Miguel - Praça do Correio

175P/10 Edu Chaves - Ana Rosa

178A/10 Metrô Santana - Lapa

208V/10 Term. A E Carvalho - Term. Pq. D. Pedro II

2182/10 Jardim Brasil - Praça do Correio

2191-10 Shop. C. L. Aricanduva - Term. Pq. D. Pedro II

2666/10 Jd. Camargo Velho - Term. Pq. D. Pedro II

2678/10 Oliveirinha - Term. Pq. D. Pedro II

309N-10 Jd. IV Centenário - Term. Pq. D. Pedro II

309T-10 Cidade Tiradentes - Term. Princesa Isabel

311C/10 Pq. São Lucas - Bom Retiro

3124-10 COHAB Fazenda do Carmo - Term. Pq. D. Pedro II

3129-10 Conj. Manoel da Nóbrega - Term. Pq. D. Pedro II

312T/10 Guaianazes - Largo da Concórdia

3141/10 Term. São Mateus - Term. Pq. D. Pedro II

314J/10 Santa Madalena - Metrô Liberdade

3407-10 Inácio Monteiro - Term. Pq. D. Pedro II

3414-10 Vila Dalila - Term. Pq. D. Pedro II

4221/10 Jd. Planalto - Term. Pq. D. Pedro II

4491/10 Zoológico - Term. Pq. D. Pedro II

477A/10 Sacomã - CEASA

5105/10 Term. Sacomã - Term. Mercado

5175/10 Balneário São Francisco. - Pça. da Sé

5290/10 Div. Diadema - Pça. João Mendes

5362/10 Pq. Res. Cocaia - Pça. da Sé

5391/10 Term. Jd. Ângela - Lgo. São Francisco

5630/10 Term. Grajaú - Metro Brás

6000/10 Term. Parelheiros - Term. Santo Amaro

6014/10 Term. Rod. Jd. Jacira - Term. Santo Amaro

607C/10 Jd. Miriam - Shopping Morumbi

6262/10 Ceasa - Term. Bandeira

6450/10 Term. Capelinha - Term. Bandeira

6455/10 Term. Capelinha - Lgo. São Francisco

6505/10 Term. Guarapiranga - Term. Bandeira

675Z/10 Jd. Guarujá - Metrô Jabaquara

6913/10 Term. Varginha - Term. Bandeira

695Y/10 Term. Parelheiros - Metrô Vila Mariana

701A/10 Parque Edu Chaves - Metrô Vila Madalena

7545/10 Jd. João XXIII - Pça. Ramos de Azevedo

778R/10 COHAB Raposo Tavares - Term. Princ. Isabel

8047/10 Jaraguá - Lapa

807A/10 Term. Campo Limpo - Term. Santo Amaro

847P/10 Terminal Pirituba - Itaim Bibi

8542/10 Brasilandia - Praça do Correio

8549/10 Taipas - Praça do Correio

8594/10 Cidade D'Abril - Praça ramos de Azevedo

8610/10 Jd. Paulo VI - Term. Bandeira

8615/10 Pq. da Lapa - Term. Pq. D. Pedro II

8622/10 Morro Doce - Praça Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo - Pça. Ramos de Azevedo

8705/10 Shopping Continental - Anhangabaú