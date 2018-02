SPTrans oferece linha temporária para a Bienal de São Paulo

Uma linha especial está circulando pelo bairro do Ibirapuera desde setembro para transportar os visitantes da 31ª Bienal de São Paulo. A 909P/10 Metrô Paraíso - Bienal SP permanece em operação até o final do evento no Parque Ibirapuera, em 7 de dezembro e é uma alternativa também para os moradores que fazem o trajeto.

Para utilizar os ônibus, o passageiro paga o preço normal da tarifa dos ônibus metropolitanos (R$ 3,00). A linha é circular e sai em média de 15 em 15 minutos do ponto inicial, na Rua Ramon Penharrubia, Viaduto Paraíso, próximo à saída Bernardino de Campos do Metrô Paraíso.

A chegada é nos portões 1 e 2 do Parque Ibirapuera - a entrada mais próxima à Bienal é pelo Portão 3. O funcionamento da 909P/10 é de terça a domingo, das 8h às 22h30 (não opera às segundas-feiras).

Confira o itinerário (Paraíso - Bienal - Paraíso):

Rua Ramon Penharrubia (do número 272 ao 0), Viaduto Santa Generosa (175 ao 237), Avenida Bernardino de Campos (72 ao 116), Rua Correia Dias (476 ao 692), Viaduto Engenheiro Antônio de Carvalho Aguiar (1 ao 104), Rua Doutor Tomaz Carvalhal (476 ao 692), Rua Cel. Oscar Porto (878 ao 1004), Avenida Vinte e Três de Maio (2884 ao 3494), Acesso à Avenida Pedro Álvares Cabra (1 ao 202), Avenida Pedro Álvares Cabral (280 ao 1020), Viaduto General Marcondes Salgado (1 ao 121), Avenida Pedro Álvares Cabral (963 -921), Avenida Vinte e Três de Maio (3473 ao 2873), Rua Estela (536 ao 1), Rua Vergueiro (1645 ao 207), Praça Rodrigues de Abreu (139 ao 206), Viaduto Santa Generosa (174 ao 85), Avenida Bernardino de Campos (351 ao 253), Rua Abílio Soares (1833 ao 1900), Rua Mto. Cardim (1622 ao 1350), Rua Álvaro Guimarães (110 ao 1) e Rua Ramon Renharrubia (1 ao 272).