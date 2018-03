SPTrans muda itinerário de linha de ônibus na região central

SÃO PAULO - A SPTrans informou que a partir do próximo sábado, 26, a linha 875M/10 Aeroporto - Perdizes (via Miruna) terá o seu itinerário alterado na região central. Segundo a empresa, a medida é para dar maior agilidade e fluidez na linha. A percurso de ida não sofrerá alterações. No trajeto de volta, o itinerário é o mesmo até a Rua Sebastião Pereira, depois, passa pelo Largo do Arouche, Rua Bento Freitas, Rua Marquês de Itu e Rua Doutor Vila Nova para então continuar o mesmo percurso.