SPTrans lança Guia de Mobilidade para os usuários do Transporte Público

SÃO PAULO - A São Paulo Transporte S/A (SPTrans) lança nesta quinta-feira, 6, o Guia de Mobilidade para os usuários do Transporte Público, que será distribuído gratuitamente aos passageiros de ônibus na cidade de São Paulo.

Segundo a SPTrans, o Guia de Mobilidade - São Paulo aos Seus Pés tem o objetivo de facilitar o deslocamento dos usuários de ônibus dentro da cidade e visa a integração dos cinco terminais da região central, apresentando uma tabela com as principais vias e destinos da capital, e em quais terminais o usuário pode encontrar linhas de interesse nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste da cidade.

A distribuição começa hoje no Terminal Bandeira, no centro de São Paulo. A partir de sexta-feira, a distribuição do guia será feita nos terminais integrados Amaral Gurgel, Princesa Isabel, Mercado e Parque Dom Pedro II.