SPTrans entra na Justiça contra greve de motoristas na zona leste

SÃO PAULO - A São Paulo Transporte (SPTrans) entrou na terça-feira com uma medida cautelar no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) informando que os serviços da Viação Himalaia "foram interrompidos sem justificativa", para que os funcionários voltem a trabalhar o quanto antes.

Os funcionários da Viação paralisaram as atividades na última segunda-feira, sem previsão de retorno. A Viação Himalaia opera 37 linhas que ligam as regiões de São Mateus e Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, ao Terminal Parque Dom Pedro, na região central da cidade, e também a diversas estações do Metrô.

Segundo nota da SPTrans, o órgão aguarda que "o TRT convoque as partes para uma reunião de conciliação. A SPTrans esclarece ainda que está autuando a Viação Himalaia pela interrupção de seus serviços". A paralisação, que acaba lotando os pontos de ônibus, afeta cerca de 90 mil moradores da zona leste diariamente.

O Plano de Atendimento Entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado novamente nesta quarta-feira, desde as 3h30, para atender com 150 ônibus as principais linhas da empresa Viação Himalaia. Mais de 500 veículos estão parados nas duas garagens da empresa.

Motivos. Segundo o coordenador de Comunicação do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores do Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, Naílton Francisco de Souza, a paralisação começou por causa de um clima de incertezas por parte dos funcionários em relação ao futuro da empresa. A Garagem 2 da Himalaia (em Sapopemba) vai precisar mudar de espaço físico e com isso houve rumores de que a empresa poderia fechar e devolver as linhas sob sua responsabilidade para a Prefeitura - o que acarretaria em desemprego.

(Com Renato Machado, de O Estado de S.Paulo)