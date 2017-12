SPTrans desvia 24 linhas de ônibus na região do desabamento

SÃO PAULO - O desabamento da obra na Avenida Mateo Bei, em São Mateus, zona leste da capital, nesta terça-feira, 27, fez a SPTrans desviar 24 linhas de ônibus que atendem a região. O trânsito na Mateo Bei está interrompido, com desvios sendo feito pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Entre as linhas afetadas, há duas feitas por trólebus: a 342M -10 - Terminal São Mateus/Terminal Penha e a 2290 - Terminal São Mateus/Terminal Parque Dom Pedro. Como dependem da rede elétrica aérea instalada na Mateo Bei, a circulação dessas linhas está com intervalos maiores, sendo feita por ônibus comuns, a diesel.

O trânsito na Avenida Mateo Bei está interrompido na altura do cruzamento com a Avenida Maria Corsi, na pista sentido centro. Lá, o motorista deve virar na Maria Corsi, virar novamente na Rua Ângelo de Cândia, então pegar a Rua Paulínio Cursi para então retornar à Mateo Bei e seguir viagem.

No sentido oposto, para quem vem do centro em direção à zona leste, o bloqueio é na Paulínio Cursi. O motorista deve entrar na via, virar na Rua João Gouveia Francisco, seguir até a Avenida Maria Corsi para então voltar à Avenida Mateo Bei.

Veja as linhas desviadas: