SPTrans coloca raio X das empresas na internet A São Paulo Transporte (SPTrans), empresa da Prefeitura que gerencia as companhias e cooperativas de ônibus, ampliou a abertura de dados sobre o pagamento do setor em sua página na internet. A medida é mais uma resposta da gestão Fernando Haddad (PT) às manifestações pela melhoria do transporte público e deve servir como base de argumentos para as discussões que devem ocorrer quando o setor for reestruturado, nos próximos meses.