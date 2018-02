SPTrans altera itinerário em linha de ônibus na zona norte

SÃO PAULO - A SPTrans informou que a partir do dia 9 de abril, a linha 118Y/10 Lauzanne Paulista - Lapa terá o seu trajeto alterado no sentido bairro/centro, deixando de circular na Avenida Otaviano Alves de Lima. O ônibus passará a trafegar na Rua Carlos Porto Carreiro, na zona norte.

Informações sobre os trajetos de linhas de ônibus podem ser obtidas pelo telefone 156.

Linhas e itinerários:

118Y/10 Lauzanne Paulista - Lapa

Itinerário:

Ida: normal até Rua Francisco Rodrigues Nunes, Rua Espigão D'Oeste, Rua Dr. Freire Cisneiro, Rua Rosas de Ouro, ac. acesso, Av. Com. Martinelli, Ponte Freguesia do Ó e Av. Com. Martinelli, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.