SPTrans adota esquema especial de ônibus por causa da greve; veja

SÃO PAULO - A São Paulo Transporte (SPTrans), empresa da Prefeitura que gerencia a frota de ônibus municipais da capital, anunciou um esquema especial da frota enquanto a greve do Metrô estiver valendo. A expectativa é que 4,5 milhões de pessoas, usuárias do Metrô, procurem outra forma de chegar ao trabalho durante a paralisação.

Conheça o esquema especial:

LINHAS PARA ATENDER USUÁRIOS LINHA 1-AZUL

Estação Jabaquara

As linhas abaixo serão prolongadas até a Estação Saúde do Metrô, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Av. Jabaquara, Rua Paracatu,

Rua Biobedas, Av. Miguel Estéfano e Av. Jabaquara.

5022/10 Vila Santa Margarida - Jabaquara (utilizando letreiro Saúde)

5702/10 Refúgio Santa Terezinha - Metrô Jabaquara (utilizando letreiro Saúde)

Estação Conceição

As linhas abaixo serão prolongadas até a Estação Ana Rosa do Metrô, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Av. Hugo Beolchi, Av. Jabaquara, Rua Domingos de Moraes, Rua Vergueiro, Retorno Rua Vergueiro, Rua Vergueiro, Rua Domingos de Moraes, Av. Jabaquara e Av. Hugo Beolchi.

5757/10 Cidade Júlia - Metrô Conceição (utilizando letreiro Ana Rosa)

5752/10 Vila Missionária - Metrô Conceição (utilizando letreiro Ana Rosa)

5759/10 Parque Primavera - Metrô Conceição (utilizando letreiro Ana Rosa)

Estações Praça da Árvore, Saúde e São Judas

As linhas abaixo serão prolongadas até a Estação Paraíso do Metrô, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Av. Jabaquara, Rua Domingos de Morais, Rua Vergueiro, Rua Dr. João Morais, Rua Apeninos, Rua Paraíso, Rua Vergueiro, Rua Domingos de Morais e Av. Jabaquara.

4727/10 Jd. Clímax - Metrô Praça da Árvore (utilizando letreiro Paraíso)

4732/10 Vila Livieiro - Metrô Saúde (utilizando letreiro Paraíso)

4742/10 Jd. Clímax - Metrô São Judas (utilizando letreiro Paraíso)

Estação Paraíso

A linha abaixo será prolongada até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Rua Vergueiro, Av. Liberdade, Pça. João Mendes, Rua Conde de Pinhal, Rua da Glória, Av. Liberdade e Rua Vergueiro.

5791/10 Eldorado - Metrô Vergueiro (utilizando letreiro Praça João Mendes)

As linhas abaixo terão sua frota reforçada

5791/10 Eldorado - Metrô Vergueiro

5290/10 Divisa de Diadema - Praça João Mendes

5106/10 Jardim Selma - Largo São Francisco

574A/10 Americanópolis - Largo do Cambuci

Estações Tucuruvi e Parada Inglesa

As linhas abaixo serão prolongadas até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Av. Luis Dumont Villares, Av. Ataliba Leonel, Rua Alfredo Guedes, Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Rua Mauá, Viaduto Eng. Romero Zander, Rua Vinte e Cinco de Janeiro, Rua Djalma Dutra, Rua São Caetano, Av. do Estado, Av. Cruzeiro do Sul, Av. Zaki Narchi e Av. Luis Dumont Villares.

1772/10 Jd. Filhos da Terra - Metrô Tucuruvi (utilizando letreiro Luz)

1705/10 Jd. São João - Metrô Tucuruvi (utilizando letreiro Luz)

1709/10 Jd. Joamar - Metrô Tucuruvi (utilizando letreiro Luz)

Estação Jardim São Paulo / Ayrton Senna

As linhas abaixo serão prolongadas até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Av. Leôncio de Magalhães, Pça. Orlando Silva, Av. Ataliba Leonel, Rua Alfredo Guedes, Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Rua Mauá, Viaduto Eng. Romero Zander, Rua Vinte e Cinco de Janeiro, Rua Djalma Dutra, Rua São Caetano, Av. do Estado, Av. Cruzeiro do Sul, Av. Zaki Narchi, Pça. Orlando Silva e Av. Leôncio de Magalhães.

178Y/10 Vila Amélia - Metrô Jardim São Paulo (utilizando letreiro Luz)

Estação Santana

As linhas abaixo serão prolongadas até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Av. Cruzeiro do Sul, Rua Voluntários da Pátria, Rua Paineira do Campo, Av. Santos Dumont, Av. Tiradentes, Pça. da Luz, Rua Prates, Rua Ribeiro de Lima, Av. Tiradentes, Av. Santos Dumont, Rua Paineira do Campo e Rua Voluntários da Pátria.

1741/10 Vila Dionísia - Metrô Santana (utilizando letreiro Praça da Luz)

1745/10 Vila Nova Cachoeirinha - Shopping Center Norte (utilizando letreiro Praça da Luz)

1756/10 Pedra Branca - Metrô Santana (utilizando letreiro Praça da Luz)

1757/10 Conj. Dos Bancários - Metrô Santana (utilizando letreiro Praça da Luz)

1758/10 Jardim Antártica - Metrô Santana (utilizando letreiro Praça da Luz)

As linhas abaixo serão prolongadas até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Av. Senador Queiroz, Rua Florêncio de Abreu, Viaduto Eng. Romero Zander, Av. Tiradentes, Rua Pedro Vicente e Av. Cruzeiro do Sul.

1764/10 Jardim Corisco - Metrô Santana (utilizando letreiro Luz)

1766/10 Jardim Cabuçu - Metrô Santana (utilizando letreiro Luz)

1771/10 Vila Zilda - Metrô Santana (utilizando letreiro Luz)

1782/10 Vila Nova Galvão - Metrô Santana (utilizando letreiro Luz)

1783/10 Cachoeira - Metrô Santana (utilizando letreiro Luz)

A linha abaixo será prolongada até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Rua João Teodoro, Av. Tiradentes, Av. Prestes Maia, Retornando em sistema circular sobre o Túnel Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Av. Tiradentes,

Rua Pedro Vicente e Av. Cruzeiro do Sul.

271M/10 Parque Novo Mundo - Metrô Santana (utilizando letreiro Praça do Correio)

Estação Carandiru

As linhas abaixo serão prolongadas até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Rua João Teodoro, Av. Tiradentes, Av. Prestes Maia, Retornando em sistema circular sobre o Túnel Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Av. Tiradentes, Rua Pedro Vicente e Av. Cruzeiro do Sul.

1721/10 Vila Ede - Metrô Carandiru (utilizando letreiro Praça do Correio)

2010/31 Parque Edu Chaves - Metrô Carandiru (utilizando letreiro Praça do Correio)

LINHAS PARA ATENDER USUÁRIOS DA LINHA 3-VERMELHA DO METRÔ

Itaquera - Parque D. Pedro II

Saída do Terminal Itaquera no período da manhã e da Av. Exterior (Pq. D. Pedro II) no período da tarde.

A linha deverá seguir o seguinte itinerário:

IDA: Terminal Itaquera (Estação Corinthians-Itaquera), R. Dr. Luiz Aires (Estação Artur Alvim), Av. Antonio Estevão de Carvalho (Estações Patriarca e Guilhermina-Esperança), Av. Conde de Frontin (Estações Vila Matilde e Penha), R. Melo Freire (Estações Carrão e Tatuapé), Viaduto Pires do Rio, Av. Alcântara Machado (Estação Belém), Viaduto Alcântara Machado, R. da Figueira (Estação Pedro II), Viaduto Diário Popular, Pq. D. Pedro II.

VOLTA: Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, acesso ao Viaduto Trinta e Um de Marco, Av. Alcântara Machado, Acesso a rampa Ascendente Viaduto Alcântara Machado, Viaduto Alcântara Machado, Av. Alcântara Machado (Estação Belém), Viaduto Pires do Rio, R. Melo Freire (Estações Tatuapé e Carrão), Av. Conde de Frontin (Estações Penha e Vila Matilde), Av. Antonio Estevão de Carvalho (Estações Guilhermina-Esperança e Patriarca), R. Dr. Luiz Aires (Estação Artur Alvim), Terminal Itaquera (Estação Corinthians-Itaquera).

Metrô Artur Alvim - Parque Dom Pedro II - VIA TIQUATIRA

Saída do Metrô Artur Alvim.

A linha deverá seguir o seguinte itinerário:

IDA: Rua Boipeva (Estação Artur Alvim), Av. Águia de Haia, Rua Juciri, Av. José Pinheiro Borges, Vd. Nova Radial, Av. Calim Eid, Av. Gov. Carvalho Pinto, Vd. Gen. Milton Tavares de Souza, Av. Gabriela Mistral, Rua Mario de Castro, Rua Carlos Meira, Rua Rodovalho Junior, Rua Cap. João Cesário, Rua Cap. Avelino Carneiro, Rua Com. Cantinho, Rua Cel. Rodovalho, Av. Celso Garcia,

Av. Rangel Pestana, Lgo. Da Concórdia, Vd. do Gasômetro, Rua do Gasômetro (Estação Pedro II), Vd. Diário Popular, Pq. D. Pedro II (Av. do Exterior).

VOLTA: Pq. D. Pedro II (Av. do Exterior), Vd. 25 de Março, Av. Rangel Pestana, Vd. Alberto Marino, Lgo. Da Concórdia, Av. Celso Garcia, Rua Cel. Rodovalho, Rua Com. Cantinho, Pça Oito de Setembro, Av. Penha de França, Av. Gabriela Mistral, Vd. Gen. Milton Tavares de Souza, Av. Gov. Carvalho Pinto, Av. Calim Eid, Vd. Nova Radial, Av. José Pinheiro Borges (Estação Corinthians-Itaquera), Retorno (Shop. Itaquera), Av. José Pinheiro Borges, acesso e Rua Boipeva (Estação Artur Alvim).

Metrô Artur Alvim - Pq. D. Pedro II - VIA RADIAL

IDA: Rua Boipeva (Estação Artur Alvim), Av. Águia de Haia, Rua Guariata, Rua Patativa, Rua Taperaçu, Av. Águia de Haia, Rua BR. De Tromai, R. Dr. Luiz Aires, Av. Antonio Estevão de Carvalho (Estações Patriarca e Guilhermina-Esperança), Av. Conde de Frontin (Estações Vila Matilde e Penha), R. Melo Freire (Estações Carrão e Tatuapé), Viaduto Pires do Rio, Av. Alcântara Machado (Estação Belém), Viaduto Alcântara Machado, R. da Figueira (Estação Pedro II), Viaduto Diário Popular, Pq. D. Pedro II.

VOLTA: Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, acesso ao Viaduto Trinta e Um de Março, Av. Alcântara Machado, Acesso a rampa Ascendente Viaduto Alcântara Machado, Viaduto Alcântara Machado, Av. Alcântara Machado (Estação Belém), Viaduto Pires do Rio, R. Melo Freire (Estações Carrão e Tatuapé), Av. Conde de Frontin (Estações Vila Matilde e Penha), Av. Antonio Estevão de Carvalho (Estações Patriarca e Guilhermina-Esperança), R. Dr. Luiz Aires, Rua BR. De Tromai, Av. Águia de Haia, Rua Guariata, Rua Patativa e Rua Boipeva (Estação Artur Alvim).

Estação Corinthians Itaquera

As linhas abaixo serão prolongadas até o Metrô Artur Alvim, via Nova Radial.

2780/10 Jd. Camargo Novo - Metrô Itaquera

2766/10 Jd. Camargo Velho - Metrô Itaquera

273F/10 Vila Mara - Metrô Itaquera

As linhas abaixo serão estendidas até o centro de Itaquera.

3786/10 Cidade Tiradentes - Metrô Itaquera

3785/10 Cohab Barro Branco - Metrô Itaquera

Estação Artur Alvim

Metade da frota da linha 273X/10 Jardim das Oliveiras - Metrô Artur Alvim deve ser prolongada até a região central utilizando as seguintes vias: Corredor Radial Leste, Av. Alcântara Machado, Rua da Figueira, Vd. Diário Popular,

Av. Exterior, Vd. 31 de Março e Av. Alcântara Machado. Estes ônibus estarão identificados com o letreiro "PARQUE D. PEDRO II".

Já a linha 273R/10 Jardim Robru - Metrô Artur Alvim operará com metade da frota estendida até o Terminal A.E. Carvalho e a outra metade até a região central, identificada pelo letreiro "PARQUE D. PEDRO II" e utilizando as seguintes vias: Corredor Radial Leste, Av. Alcântara Machado, Rua da Figueira, Vd. Diário Popular, Av. Exterior, Vd. 31 de Março e Av. Alcântara Machado.

Estação Patriarca

A linha abaixo será prolongada até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Av. Itinguçu, Av. Paraguaçu Paulista, Av. Antonio Estevão de Carvalho, Av. Radial Leste, Rua da Figueira, Vd. Diário Popular, Av. Exterior, Vd. 31 de Março e Av. Alcântara Machado.

2756/10 Guaianazes - Metrô Patriarca (utilizando letreiro Pq. D. Pedro II)

Estação Vila Matilde

A linha abaixo será prolongada até o Terminal Aricanduva, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Av. Amador Bueno da Veiga, Rua Padre João, Rua Caquito, Rua Carlos Meira, Rua Rodovalho Júnior, Rua Henrique de Souza, Rua Capital Avelino Carneiro, Rua Comendor Cantinho, Rua Coronel Rodovalho, Terminal Aricanduva, Rua Vereador Cid Galvão da Silva, Rua Capitão João Cesário, Praça Oito de Setembro, Rua Penha de França, Rua Padre Antonio Benedito, Rua Dr. João Ribeiro e Av. Amador Bueno da Veiga.

273N/10 Cidade Kemel II - Metrô Vila Matilde (utilizando letreiro Terminal Aricanduva)

2770/10 Est. José Bonifácio - Metrô Vila Matilde (utilizando letreiro Terminal Aricanduva)

Estação Penha

A linha abaixo será prolongada até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Corredor Radial Leste, Rua da Figueira,

Vd. Diário Popular, Av. do Exterior, Vd. 31 de Março e Av. Alcântara Machado.

407N/10 Terminal Cidade Tiradentes - Metrô Penha (utilizando letreiro Term. Parque D. Pedro II).

Estação Carrão

A linha 3778/10 Jardim Santa Terezinha - Metrô Carrão deve operar com metade da frota prolongada até a região central, pelas seguintes vias: Corredor da Av. Radial Leste, Rua da Figueira, Vd. Diário Popular, Av. Exterior, Av. Rangel Pestana, Rua Venceslau Brás, Praça da Sé, Pça Dr. João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Av. Rangel Pestana, Vd. 31 de Março e Av. Alcântara Machado. Estes veículos estarão identificados com o letreiro "PRAÇA DA SÉ".

As linhas abaixo serão prolongadas até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Corredor Radial Leste, Rua da Figueira, Vd. Diário Popular, Av. Exterior, Vd. 31 de Março, Rua da Figueira, Av. Rangel Pestana, Rua Piratininga, rampa ascendente, Vd. Alcântara Machado e Av. Alcântara Machado.

507T/10 Term. Sapopemba - Metrô Carrão (utilizando letreiro Term. Parque D. Pedro II).

3761/10 3ª Divisão - Metrô Carrão (utilizando letreiro Term. Parque D. Pedro II).

407E/10 Jardim Santo André - Metrô Carrão (utilizando letreiro Term. Parque D. Pedro II)

As linhas abaixo serão prolongadas até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Corredor Radial Leste, Rua da Figueira, Vd. Diário Popular, Av. Exterior, Vd. 31 de Março, Rua da Figueira, Av. Rangel Pestana, Rua Piratininga, rampa ascendente, Vd. Alcântara Machado e Av. Alcântara Machado.

3773/10 Res. Santa Bárbara - Metrô Carrão (utilizando letreiro Term. Parque D. Pedro II)

407K/10 Term. São Mateus - Metrô Carrão (utilizando letreiro Term. Parque D. Pedro II)

Estação Tatuapé

As linhas abaixo deverão operar em sistema circular até o Tatuapé.

2762/10 Ermelino Matarazzo - Metrô Tatuapé

2765/10 Vila Císper - Metrô Tatuapé

2767/10 Cid. Pedro J. Nunes - Metrô Tatuapé

2769/10 Jd. Romano - Metrô Tatuapé

As linhas abaixo serão prolongadas até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Corredor Radial Leste, Rua da Figueira, Vd. Diário Popular, Av. Exterior, Vd. 31 de Março, Rua da Figueira, Av. Rangel Pestana, Rua Piratininga, rampa ascendente, Vd. Alcântara Machado e Av. Alcântara Machado.

372U/10 Vila Santa Isabel - Metrô Tatuapé (utilizando letreiro Parque D. Pedro II)

3762/10 Jardim Iva - Metrô Tatuapé (utilizando letreiro Parque D. Pedro II)

3763/10 Terminal Vila Carrão - Metrô Tatuapé (utilizando letreiro Parque D. Pedro II)

407J/10 Jardim Soares - Metrô Tatuapé (utilizando letreiro Parque D. Pedro II)

As linhas abaixo serão prolongadas até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Corredor Radial Leste, Rua da Figueira, Vd. Diário Popular, Av. Exterior, Vd. 31 de Março, Rua da Figueira, Av. Rangel Pestana, Rua Piratininga, rampa ascendente, Vd. Alcântara Machado e Av. Alcântara Machado.

373M/10 Jardim Guairacá - Shopping Metrô Tatuapé (utilizando letreiro Parque D. Pedro II)

4010/10 Jardim Nossa Senhora do Carmo - Metrô Tatuapé (utilizando letreiro Parque D. Pedro II)

A linha abaixo será prolongada até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Corredor Radial Leste, Rua da Figueira, Vd. Diário Popular, Av. do Exterior, Vd. 31 de Março e Av. Alcântara Machado.

407P/10 Terminal Cidade Tiradentes - Metrô Tatuapé (utilizando letreiro Parque D. Pedro II)

Estação Belém

As linhas abaixo deverão operar com metade da frota prolongada até a região central, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias:

3746/10 Jardim Imperador - Metrô Belém (utilizando letreiro Praça da Sé)

407R/10 Terminal Vila Carrão - Metrô Belém (utilizando letreiro Praça da Sé)

574R/10 Terminal Sapopemba/Teotônio Vilela - Metrô Belém (utilizando letreiro Praça da Sé)

A linha abaixo será prolongada até o Largo da Concórdia, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Av. Celso Garcia, Av. Rangel Pestana, Largo da Concórdia, Viaduto do Gasômetro, Rua do Gasômetro, Rua Jairo Góis e Av. Rangel Pestana.

407F/10 Terminal São Mateus - Metrô Belém (utilizando letreiro Largo da Concórdia)

Estação Bresser Mooca

A linha abaixo será prolongada até o Largo da Concórdia, operando em sistema circular utilizando as seguintes vias: Av. Celso Garcia, Av. Rangel Pestana, Largo da Concórdia, Viaduto do Gasômetro, Rua do Gasômetro, Rua Jairo Góis e Av. Rangel Pestana.

573A/10 Metrô Bresser - Vila Alpina (utilizando letreiro Largo da Concórdia)