SP`tem a madrugada mais fria do ano

SÃO PAULO - A capital paulista registrou na madrugada desta quarta-feira, 27, a temperatura mais baixa do ano, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Mirante de Santana, na zona norte da cidade, registrou a marca de 14,8ºC. O recorde anterior era de 15,2º, ocorrido no último dia 11 de abril, de acordo com o Inmet.

A capital paulista também registrou a menor temperatura máxima do ano, quando os termômetros chegaram aos 20,7ºC, na tarde desta terça-feira, 26, confirmou o Inmet.

Esta quarta-feira continua com nebulosidade e, a partir do período da tarde, as áreas de instabilidade se formam no interior e avançam para a Grande São Paulo, provocando pancadas isoladas de chuva.

Os ventos continuam soprando do oceano, mantendo a umidade do ar alta e a sensação de frio para o paulistano, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Na quinta-feira, novas áreas de instabilidade avançam do interior para a Grande São Paulo, provocando pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, variando as temperaturas e deixando a sensação frio. Na sexta-feira, as instabilidades se afastam, o sol aparece entre muitas nuvens e as temperaturas sobem à tarde.