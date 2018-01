"Há registros de que Cleópatra já se livrava dos indesejados pelos usando faixas de tecidos embebidos em cera quente, uma técnica que mesmo hoje não está tão desatualizada. Porém, as pesquisas internacionais permitiram inovações nos métodos de depilação, como o mais novo aparelho que acaba de chegar ao Brasil, o Zoom-lite." "O invento utiliza um mecanismo simples e funcional: um cartucho especial com vitamina C é acoplado à ducha e a água passa a ser expelida com doses da substância, porém sem alterar sua cor." "Trata-se de uma espécie de prato de polipropileno, com 60 centímetros de diâmetro, que resiste a temperaturas de até 120 graus. Formado por uma base inferior e um tampo superior, ele tem entre essas duas camadas esferas que permitem seu perfeito deslizamento por qualquer tipo de mesa." "O objetivo é usar a música mixada por ela para acalmar o paciente e aumentar a concentração do cirurgião." "O público é formado, principalmente, por belas mulheres (diga-se de passagem: MUITAS), modelos, formadores de opinião e, claro, os "bem-nascidos". A casa promete ser rígida, adotando o sistema de door policy e assim mantendo o nível já conquistado, com um público excelente." "Desta vez com a participação dos dançarinos do grupo infanto-juvenil *Csillagszem?*, da Hungria, em visita ao nosso País!" "Além disso você conhecerá mágicas incríveis, como: anel que corta ao meio, a dama que murmura, cartas que andam, moeda escondida, moeda fujona, moeda irradiante, moeda que chora, sua carta é dois de paus, bolso mágico", "Aromaterapia - Módulos I, II e III, Marketing Olfativo - "Sell with smell." "Mais de 4.800 pessoas já participaram; mais de uma tonelada de pedras foi distribuída pelo auditório; a areia lembra Jerusalém; centenas de velas iluminam o caminho; mais de mil metros de tecido simbolizam pelas cores o sangue, a morte, a paz e a vida eterna; o incenso de mirra é um dos presentes recebidos por Jesus ao nascer; a música sacra leva à reflexão." "Outra grande novidade é a Vela Minitortinha de Salada de Frutas. A réplica perfeita da torta dá água na boca e promove no ambiente um delicioso aroma."

"A partir de agora, as reuniões de amigos e os almoços em família nunca mais serão os mesmos!" "A entrega é realizada em até três dias úteis, via carta registrada com frete grátis!" "Saiba mais em nosso site." "Aceitamos cartões e boleto bancário." "Preço da tortinha: R$ 5,60." "Informações e inscrições com Juçara."

PS: O autor jura de pés juntos que todas as frases deste texto - com exceção dos nomes das pessoas, alterados para evitar constrangimentos - saíram de e-mails por ele recebidos.