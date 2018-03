Spa em casa sai barato e funciona

Que tal fazer uma automassagem facial com pedras tonificantes, depois aplicar uma máscara de argila hidratante e então partir para um escalda-pés com sais e óleos essenciais? Essas e tantas outras terapias relaxantes podem ser feitas em casa. Para começar, basta adquirir alguns produtos encontrados em endereços especializados, clínicas ou spas.

Na lista básica estão óleos essenciais, mistura de substâncias voláteis extraídas das plantas, usadas com fins terapêuticos. Há mais de 60 tipos. O de laranja (R$ 11,20, o vidro de 10 mililitros), por exemplo, é indicado para o tratamento de tensão nervosa. Já o de manjericão é indicado para depressão.

Spa dos pés. "Uso o óleo de lemongrass, que tem poder calmante", diz Maria Carolina Fuoco, fisioterapeuta do Spa Hara. "É em contato com a água quente que surgem os aromas terapêuticos. No dia a dia, quem não tem tempo pode pingar três gotas no chão do boxe que já faz efeito."

Quem tem um tempinho a mais pode se dar ao luxo de um escalda-pés (veja o passo a passo ao lado). A fisioterapeuta Maria Carolina costuma usar um miniofurô de madeira (R$ 680), com 33 centímetros de altura. Ele mantém a temperatura da água por mais tempo do que a bacia de cerâmica (R$ 493), que vem com uma jarra, ou uma plástica (R$ 27,38, de 14 litros). "Deixe os pés mergulhados até a água esfriar."

Hidromassagem. Os óleos essenciais também podem ser colocados na banheira. "Dez gotas são suficientes. Se pretende tonificar o corpo, aconselho água quente. Se a ideia é relaxar, use morna", diz Nilza Bittencourt, fundadora da Academia Brasileira de Estética.

Música e meditação. Colocar um som relaxante ajuda. "Há três categorias, os CDs com sons da natureza, mantras e música new age", diz Ricardo Arashiro, de 27 anos, que faz a seleção de compras da Livraria Cultura. Uma coletânea da Warner com 3 CDs new age, por exemplo, sai a R$ 46,40. "Os títulos mais disputados são os da sueca Deva Premal, especializada em mantras indianos (R$ 70)."

A monja Sangwang, do Centro de Meditação Kadampa Mahabodhi, indica a meditação guiada. "Ela acalma a mente. O CD Meditações para Relaxamento (R$ 20) é um bom começo." E ainda ensina: "Sente-se em um lugar confortável, mas não tão confortável que dê sono, e deixe os olhos semicerrados." Por quê? "Quem fecha os olhos acaba dormindo e aquele que insiste em deixá-los abertos facilmente se distrai e não medita."

ONDE: LP MINERAIS. R. ABRAHÃO RIBEIRO, 740. TEL.: (11) 3392-1331 (PEDRAS). BY SAMIA AROMATERAPIA. WWW.LOJABYSAMIA.COM.BR (MINIOFURÔ E ÓLEOS). LIVRARIA CULTURA. WWW.LIVRARIACULTURA.COM.BR. CENTRO DE MEDITAÇÃO KADAMPA MAHABODHI. WWW.THARPA.COM.BR OU TEL.: (11) 3476-2328. HARA. TEL.: (11) 3067-5555. ESPAÇO AONO. TEL.: (11) 5051-2206 (CHÁS E BLENDS)