A cidade de São Paulo entrou em estado de alerta ontem, às 15 horas, por causa do baixo índice de umidade relativa do ar, que chegou a 18%. Hoje o tempo continua seco, com temperaturas de 17ºC a 31ºC. O clima muda amanhã, quando uma frente fria derruba as temperaturas e causa chuvas isoladas na capital paulista. A qualidade do ar deve melhorar em toda a Grande São Paulo.