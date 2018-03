SP volta a bater recorde de calor no inverno A cidade de São Paulo registrou 31,8º C na tarde de ontem, a temperatura mais alta de todo o inverno neste ano, segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) feita no Mirante de Santana, na zona norte da capital. A máxima anterior da estação havia sido verificada na sexta, com 30,9ºC, e a maior temperatura do ano ocorreu no dia 1.º de março: 34,3ºC. Hoje, o dia deve ser quente e seco, com chuviscos à noite.