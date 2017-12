SP: Vila Maria e Mancha Verde são destaques do desfile do Grupo de Acesso

As escolas de samba rebaixadas do último ano foram os destaques do desfile do Grupo do Acesso do carnaval de São Paulo entre a noite deste domingo, 2, e a madrugada desta segunda-feira, 3. Unidos de Vila Maria, com uma apresentação sobre jogos e brinquedos, e a Mancha Verde, que reciclou um samba-enredo de 2006 sobre superações e injustiça, entusiasmaram as arquibancadas do Anhembi, na zona norte da capital.

A Unidos da Vila Maria apostou em uma superprodução com carros alegóricos altos, jogos de luzes e acrobacias na pista para surpreender o públicos e os jurados. As fantasias remetiam a jogos de tabuleiro e personagens do universo infantil e os passistas foram os que mais interagiram com a plateia durante a noite.

A Mancha Verde usou a apresentação deste ano para passar uma mensagem de protesto contra o rebaixamento no ano passado. A agremiação palmeirense levou à avenida a reedição de um samba-enredo de 2006, ano em que se sagrou campeã do Grupo de Acesso, que remete a passagens bíblicas sobre superar desafios. Diferente daquele ano, em que trouxe uma escultura de Cristo, a escola colocou um personagem de Jesus crucificado, acompanhado de soldados romanos, na comissão de frente.

O atraso da escola alviverde, que cruzou os portões no último minuto permitido pelo regulamento, pode custar o título e até mesmo a ascensão para o Grupo Especial. Embora não tenha estourado o tempo, a pressa na reta final deve descontar pontos da Mancha no quesito evolução.

Luta pelo acesso. Outra apresentação que marcou a noite foi a da Camisa Verde e Branco, que relembrou seus cem anos de história e suas origens no Quilombo da Barra Funda. Os carros alegóricos e figurinos da agremiação, que viveu altos e baixos nos últimos dez anos, estavam conectados à herança afro-brasileira.

A Colorado do Brás, que abriu a noite, e a Estrela do Terceiro Milênio, última a desfilar, fizeram apresentações regulares e acabaram prejudicadas pela falta de público nos extremos da festa. A tradicional Unidos do Peruche, tricampeã do Grupo Especial na década de 1960, investiu em elementos da mitologia grega para retornar à elite do carnaval paulistano.

Já a Morro da Casa Verde trouxe personagens pitorescos, como zumbis e vampiros, para apresentar um samba-enredo sobre medos e fobias. Apesar do tema sombrio, os figurinos eram alegres e coloridos, e os carros alegóricos homenagearam famosos filmes de terror, como O Exorcista e Pânico.

A Imperador do Ipiranga, fora do Grupo Especial desde 2010, apostou em um samba-enredo sobre a cidade de São Caetano do Sul, mas teve recepção morna dos espectadores do sambódromo.

Comparecimento. A Liga das Escolas de Samba de São Paulo estimam que 15 mil pessoas acompanharam o terceiro dia de desfiles do carnaval, mas não havia sido fechado o balanço final de púbico até o início da manhã desta segunda. A capacidade total do Anhembi é de 25 mil nas arquibancadas.