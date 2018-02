SP vai transferir armas de fóruns para a PM O governo de São Paulo e o Tribunal de Justiça firmaram anteontem acordo que prevê a transferência de armas e munições dos fóruns estaduais para locais sob custódia da Polícia Militar. A medida cumpre determinação do Conselho Nacional de Justiça. A PM está avaliando quais batalhões receberão as armas. Segundo o governo, as transferências acontecerão de forma "paulatina" e em segurança.