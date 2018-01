SP vai ter faixa só para motos do centro ao Ibirapuera

Uma nova faixa exclusiva para motos será criada em um trecho de 7 km entre a Praça João Mendes, no centro de São Paulo, e a Avenida Sena Madureira, próximo da sede do Detran no Ibirapuera, na zona sul, passando pela Avenida Liberdade e pela Rua Vergueiro. O objetivo é reduzir os acidentes com motos na Avenida 23 de Maio. Técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirmam ainda que a Prefeitura estuda proibir as motos na 23.

Na quarta-feira, a CET já recebeu ordens para iniciar os trabalhos na Rua Vergueiro. Na via, entre o Viaduto Pedroso de Morais, perto da Estação Paraíso, e o acesso à Avenida Sena Madureira, dois retornos serão bloqueados para que a faixa possa ser instalada ao lado do canteiro central. A motovia deverá ter entre 1,2 metro e 1,5 metro de largura - espaço que será suprimido das quatro faixas existentes.

O novo projeto segue os mesmos moldes do adotado em setembro de 2006 na Avenida Sumaré, na zona oeste: sem serem extintas, as faixas de carros ficaram mais estreitas e a de motos teve a velocidade máxima reduzida de 70 km/h para 60 km/h. De acordo com as regras da CET, os motoboys podem trafegar entre os carros, mas os motoristas que invadirem a faixa exclusiva são multados em R$ 127,69.