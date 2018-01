SP vai montar ringue de MMA no Vale do Anhangabaú

O MMA, modalidade de luta que mistura vários tipos de artes marciais, é a grande novidade da quinta edição da Virada Esportiva na capital, programada para os dias 17 e 18 deste mês. O octógono, ringue característico desse esporte, será montado no Vale do Anhangabaú, região central da capital, e as lutas começarão a ser disputadas a partir das 22h do dia 17.

A expectativa da Prefeitura é de que a introdução do MMA na Virada Esportiva de 2011 ajude a turbinar o público frequentador do evento - a meta é atingir pelo menos 3,3 milhões de pessoas, público anunciado no ano passado. Os nomes dos lutadores que se enfrentarão no octógono ainda não foram anunciados.

"O MMA será uma das poucas atrações contemplativas da Virada Esportiva. Estamos escolhendo os lutadores que não tenham histórico ruim, de professores e academias que conhecemos, nas quais sabemos que há controle total e absoluto sobre os atletas", explica o coordenador da Virada, Thiago Lobo, preocupado na promoção de um clima pacífico entre os participantes.

E para quem não gosta de lutas, opções não vão faltar. O evento terá 2,5 mil atividades esportivas distribuídas em 1 mil pontos da cidade. As propostas vão de competições de truco até pista de patinação no gelo.

OUTRAS ATIVIDADES

Patinação no gelo

Pista no Memorial da América Latina, na zona oeste, e outra em Paraisópolis, na zona sul.

Air Show Festival

Acrobacias aéreas e campeonato de swoop - com atletas que saltam de paraquedas de helicópteros para cair em um alvo - na Represa do Guarapiranga, na zona sul.

Ginástica facial

Alongamento e dança de salão na Arena do Idoso, que estará sob o Viaduto do Chá, no centro.

Esportes boêmios

Truco, sinuca e pebolim, na Praça do Patriarca, no centro.

Programação completa

Confira em http://www.viradaesportivasp.blogspot.com.