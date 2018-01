SP vai ganhar novos hotéis Após uma década de estagnação, o setor hoteleiro de São Paulo voltou a crescer. Doze hotéis devem ser lançados na capital paulista até o fim do ano, segundo previsão do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). O número representa 10% dos cerca de 120 hotéis de grande porte que operam hoje na metrópole. A expectativa do mercado é de que esse número represente entre 2.500 e 3.500 novos quartos . Os novos hotéis estão sendo construídos em regiões como a da Paulista, entre o centro e a zona sul, e a Barra Funda, na zona oeste.