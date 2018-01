SP vai discutir regras de restrição a caminhões O secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, determinou a criação de um grupo de trabalho para avaliar as regras do transporte de cargas em São Paulo. Criticada pelo setor, a restrição a caminhões no centro expandido poderá ser revista pela atual gestão. O grupo terá 180 dias para chegar a um diagnóstico. Entre as funções determinadas pelo secretário estão a realização de um raio X do setor e a criação de um índice de qualidade.