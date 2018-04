SP vai de Tiririca, Dilma e Lady Gaga Em São Paulo, a política vai dar o tom do carnaval: máscaras da presidente Dilma Rousseff e do deputado federal Tiririca são as mais vendidas. "Lula ainda sai muito", disse Cláudia Zani, gerente da Festas e Fantasias, na Ladeira Porto Geral, no centro. Como no Rio, os uniformes do Bope também são um hit - tanto que já estão esgotados na região.