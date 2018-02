SP vacina 1,4 milhão de crianças contra paralisia infantil neste sábado

SÃO PAULO - O Estado de São Paulo vacinou, das 8h às 15h deste sábado, 13, 1,4 milhão de crianças contra a paralisia infantil. É o que aponta levantamento da Secretaria de Estado da Saúde com base nos dados informados pelas salas de vacinação em todo o Estado.

A campanha foi aberta na capital pelo secretário de Estado da Saúde, Giovanni Guido Cerri, em posto volante da Secretaria no Parque do Ibirapuera. Lá, as crianças foram vacinadas e puderam brincar em um parque infantil montado para o evento, com piscina de bolinhas, pula-pula e palhaços, além de participar de atividades lúdicas, como pintura de rosto, e ganhar máscaras do Zé Gotinha.

Na primeira etapa da campanha, realizada em junho, quase 3 milhões de crianças menores de cinco anos de idade foram vacinadas. Para esta segunda fase foram mobilizados 14,8 mil postos fixos e volantes e 58,3 mil profissionais em todo o Estado, em parceria com as prefeituras. São Paulo não registra nenhum caso de paralisia infantil desde 1988.

Texto atualizado às 17h45.