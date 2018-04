SP: Três estações do metrô ficarão fechadas neste domingo

SÃO PAULO - As estações Vila Prudente, Tamanduateí e Sacomã do Metrô estarão fechadas na parte da manhã deste domingo, 22, por conta do início dos testes do novo sistema de controle de trens na Linha 2- Verde. Elas serão abertas a partir do meio-dia.

Durante o período de interrupção da circulação de trens, os usuários serão atendidos gratuitamente por ônibus da São Paulo Transporte S/A (SPTrans), solicitados à Prefeitura por meio do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), e que cobrirão o percurso dos trechos interrompidos.

O Controle de Trens Baseado em Comunicação (CTBC) é considerado um dos sistemas de controle de trens mais moderno e está em operação em linhas de metrôs nas cidades de Nova York, Londres e Paris. Quando esse sistema estiver implantado, o intervalo entre um trem e outro será reduzido e a capacidade de transporte ampliada em cerca de 20%.

Novos testes serão realizados nos próximos domingos e feriados, excetuando-se o próximo dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Esses dias foram escolhidos devido ao menor número de usuários que utilizam os trens e estações metroviárias aos domingos.

O Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) será acionado das 4h40 às 12 horas do domingo, com 15 ônibus da empresa Via Sul, que vai atender as estações Vila Prudente, Tamanduateí, Sacomã e Alto do Ipiranga da Linha 2-Verde.