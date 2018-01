SP teve o inverno mais chuvoso dos últimos 14 anos

A cidade de São Paulo registrou o inverno mais chuvoso desde o início das medidas, em 1995, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), da Prefeitura. Segundo os meteorologistas do CGE, o recorde aconteceu devido ao bloqueio atmosférico que manteve as frentes frias estacionas sobre o Estado que causou grandes volumes de chuva.

Entre julho de 2009 e o dia 21 de setembro, a capital paulista teve 335,9 milímetros de chuva, quantidade 131% maior que a média do período. De acordo com o CGE, o segundo maior volume do trimestre foi registrado em 2000, quando a cidade recebeu 229,2 milímetros de água.

Primavera

Para a primavera, que começou nesta terça-feira, as previsões climáticas apontam chuvas acima da média. A partir desse mês, as chuvas tendem a ocorrer mais na forma de pancadas provocadas pelo calor das tardes. Com o efeito El Niño e o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial será constatado uma redução nos períodos de tempo seco.