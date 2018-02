SP teve a madrugada mais quente do inverno nesta terça-feira

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou na madrugada desta terça-feira, 30, a temperatura mais alta deste inverno, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Às 6h, os termômetros indicavam 20,1ºC. Até então, o recorde havia ocorrido no último dia 17, com 19,2ºC.

Nas estações meteorológicas do CGE, em Santo Amaro, na zona sul da capital, por volta das 6h a temperatura chegou a 21,1ºC. No Aeroporto de Congonhas, na mesma região, foi registrado 21ºC. Já no Campo de Marte, na zona norte, os termômetros indicavam 16ºC.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Previsão. Uma frente fria passa pelo oceano nesta quarta-feira, 31, e a nebulosidade deve aumentar, podendo ocorrer rajadas de vento e chuvas com intensidade entre fraca e moderada. As temperaturas entram em acentuado declínio ao longo do dia, com mínimas em torno dos 14ºC e máximas que permanecem abaixo dos 20ºC.

Já na quinta-feira, as condições de chuva diminuem e o sol aparece entre muitas nuvens, mas mesmo assim, os termômetros não sobem muito e oscilam entre mínimas de 10ºC e máximas de 20ºC. As últimas simulações indicam queda acentuada da temperatura mínima, que fica em torno dos 10ºC no próximo fim de semana.