SP terá tempo nublado e pode chover à tarde

A manhã desta terça-feira, 16, começou com muita nebulosidade em São Paulo e podem ocorrer pancadas de chuva e possíveis trovoadas durante a tarde, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A máxima deve chegar aos 25ºC. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Um sistema frontal permanece parado sobre o litoral carioca no decorrer da semana, deixando o tempo instável com muita nebulosidade e chuvas também na região da Grande São Paulo. Os próximos dias serão nublados com sensação de frio e chuvas moderadas. Os termômetros devem variar entre 16ºC nas madrugadas e 24ºC no decorrer das tardes.