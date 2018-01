SP terá tempo nublado e com pancadas de chuva no feriado

A chegada de uma frente fria deve mudar o tempo no Estado de São Paulo, inclusive na capital e no litoral, a partir da tarde de sexta-feira, 20, feriado do Dia Consciência Negra. Os dias serão quentes, mas com muitas nuvens e chuva, principalmente à tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria deve aumentar a nebulosidade, provocando pancadas de chuvas e derrubando um pouco as temperaturas. Em São Paulo, os termômetros devem oscilar entre 23ºC e 32ºC. No litoral, a temperatura deve variar entre 21ºC e 34ºC.

Para o sábado, a previsão é que o tempo continue quente, com previsão de chuva mais intensa no norte e noroeste de São Paulo. Na capital, a temperatura varia de 20ºC a 29ºC e no restante do Estado pode chegar a 33ºC.

Já no domingo, o dia segue nublado e a previsão é de chuva forte em boa parte do Estado. Na capital, o sol aparece e a máxima chega aos 27ºC, mas o calor provoca chuva que podem vir acompanhada de trovoadas. No sul e leste de São Paulo, a previsão também é de chuva forte.