SP terá tempo nublado e chuvoso nesta terça

A capital paulista terá tempo nublado e chuvoso nesta terça-feira, 6, com a temperatura máxima chegando aos 17ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Os ventos úmidos do mar ainda causam nebulosidade e chuvas fracas ao longo do dia. A chegada de uma massa de ar polar traz as condições mais típicas de outono, causando declínio das temperaturas com mínimas de 15ºC e máximas abaixo dos 20ºC.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A partir da quarta-feira, 7, as chuvas diminuem e ocorrem períodos de sol, porém a sensação de frio persiste com termômetros oscilando entre 14ºC e 20ºC ao longo do dia.