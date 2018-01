SP terá tempo nublado com pequenas aberturas de sol

A terça-feira, 15, na capital paulista, será de tempo nublado com pequenas aberturas de sol, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O tempo fechado ainda permanece por boa parte da manhã, mas as aberturas de sol facilitam a elevação da temperatura, que deve alcançar máxima em torno dos 26ºC à tarde.

Por conta do calor, entre o fim da tarde e o início da noite, as áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva isolada na capital e Grande São Paulo.

Na quarta-feira, a condição muda um pouco e são previstas pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite, que podem ter pontos de maior intensidade em vários bairros da capital e cidades da vizinhas da Grande São Paulo. As chuvas tendem a ter maior duração.

Na quinta-feira, a passagem de uma frente fria pelo oceano na altura do litoral do Sudeste reforça as instabilidades sobre o Estado, trazendo de volta as chuvas em forma de pancadas na capital e região metropolitana.