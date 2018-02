SP terá tempo fechado nesta sexta-feira

São Paulo, 1 - A capital paulista terá tempo fechado nesta sexta-feira, 1, por conta de áreas de instabilidade sobre o Estado de São Paulo e de uma frente fria que começa a se afastar lentamente para o Oceano, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A grande quantidade de nuvens vai manter as temperaturas estáveis e a máxima não ultrapassa os 20ºC. Pode ocorrer garoa ocasional até o fim do dia, segundo o CGE. Como os ventos ainda sopram do mar em direção à faixa leste paulista, a sensação será de frio em alguns momentos.

A partir do sábado, 2, o dia amanhece com céu nublado e temperaturas em torno dos 15ºC. O sol aparece no período da manhã e os termômetros chegam a registrar 24ºC durante a tarde. O tempo fica firme e não chove. No domingo, 3, o sol predomina entre poucas nuvens desde o amanhecer e as temperaturas variam entre mínimas de 16ºC e máximas de 26ºC, segundo o CGE.