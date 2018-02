SP terá tempo encoberto durante a sexta-feira

São Paulo, 16 - A sexta-feira, 16, será de céu encoberto e baixas temperaturas em São Paulo, por causa da passagem de uma frente fria, de acordo com previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A temperatura máxima não passa dos 25ºC.

Ao longo do dia, o vento que sopra do mar carrega umidade para a Grande São Paulo. Há possibilidade de chuvas leves e chuviscos principalmente entre a tarde e a noite. Por causa do solo encharcado, há potencial para deslizamentos de terra.

Amanhã, o vento úmido que sopra do mar mantém o céu nublado e pode chuviscar no início e no final do dia. A mínima deve ser de 17ºC e a máxima de 25ºC.

No domingo, 18, o sol aparece com força e a temperatura deve subir. A tarde fica agradável e não há previsão de chuva. A mínima fica em torno dos 16ºC e a máxima pode superar os 26ºC.