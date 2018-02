SP terá tempo aberto e predomínio de sol nesta sexta

SÃO PAULO - A sexta-feira, 9, será de tempo aberto e predomínio de sol na capital paulista, segundo previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Não há expectativa de chuvas. A temperatura deve chegar aos 30ºC. A umidade relativa do ar continua baixa e deve oscilar em torno dos 35%. O tempo seco requer cuidados especiais com a saúde.

A massa de ar seco que cobre grande parte do País favocere dias com grande amplitude térmica (a diferença entre a temperatura máxima e a mínima)

Sem frente fria atuando sobre a região, o final de semana será típico de verão. O sábado e domingo devem ser ensolarado e o termômetro deve chegar aos 30ºC.

Entre a tarde e o início da noite ocorrem pancadas de chuvas isoladas que estarão associadas ao calor e a entrada da brisa marítima, de acordo com a previsão do tempo para o fim de semana.