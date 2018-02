SP terá sol e temperaturas na casa dos 24ºC nesta sexta

SÃO PAULO - A sexta-feira, 21, será de sol e temperaturas em elevação na capital paulista, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A máxima ficará em torno dos 24ºC.

Entre o final da tarde e o início da noite, o vento úmido que vem do mar, volta a provocar sensação de frio e aumento de nebulosidade em toda a região metropolitana, porém não há expectativa de chuva.

O tempo não muda muito no fim de semana que segue com predomínio de sol e temperaturas em gradativa elevação na Capital. Ainda faz frio nas madrugadas com mínimas oscilando em torno dos 13ºC, enquanto que as máximas podem chegar aos 28ºC. No final da tarde do domingo, a entrada da brisa marítima provoca chuva rápida em pontos isolados da Capital e da Grande São Paulo.