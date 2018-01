SP terá sol e temperaturas em elevação nesta quarta

A capital paulista terá sol e temperaturas em elevação nesta quarta-feira, 16, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O sol que aparece ao longo do dia favorece a elevação das temperaturas e as máximas devem superar os 28ºC à tarde. A propagação de áreas de instabilidade associadas com o calor causa chuvas na forma de pancadas entre o final da tarde e a noite. Podem ocorrer pontos de maior intensidade, com potencial para alagamentos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quinta-feira o dia começa abafado com sol entre nuvens, entretanto uma frente fria muda o tempo entre a tarde e o decorrer da sexta-feira, provocando aumento de nebulosidade e chuvas mais generalizadas. Estas condições amenizam o calor e as máximas devem oscilar em torno dos 26ºC.